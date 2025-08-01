Один человек погиб при пожаре в стрелковом комплексе на западе Москвы

В подмосковной Балашихе загорелся пятиэтажный дом: пожар возник в квартире на последнем этаже с переходом на кровлю на площади 400 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из здания 90 человек, включая 10 детей. В локализации возгорания принимали участие 90 пожарных и 28 единиц специализированной техники. Позднее сотрудники МЧС и «Мособлпожспаса» локализовали пожар на площади 550 квадратных метров.