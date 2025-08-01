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Один человек погиб при пожаре в стрелковом комплексе на западе Москвы

Один человек погиб при пожаре в стрелковом комплексе на западе столицы. Об этом в пятницу, 1 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных городских службах.

Один человек погиб при пожаре в стрелковом комплексе на западе столицы. Об этом в пятницу, 1 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных городских службах.

— В очаге возгорания под завалами сотрудники МЧС обнаружили одного погибшего, — рассказал он.

В настоящее время пожар локализован.

31 июля в стрелковом комплексе, расположенном в бизнес-центре «Квадрат» на Верейской улице произошел пожар. С третьего этажа здания шел густой черный дым.

В подмосковной Балашихе загорелся пятиэтажный дом: пожар возник в квартире на последнем этаже с переходом на кровлю на площади 400 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из здания 90 человек, включая 10 детей. В локализации возгорания принимали участие 90 пожарных и 28 единиц специализированной техники. Позднее сотрудники МЧС и «Мособлпожспаса» локализовали пожар на площади 550 квадратных метров.