Швыдкой: демонтаж памятника Айвазовскому в Карабахе вызывает сожаление

Швыдкой раскритиковал снос памятника.
В Нагорном Карабахе Азербайджан снес памятник русскому художнику Ивану Айвазовскому. Сожаление об этом высказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«Действия азербайджанской стороны по демонтажу в Карабахе памятника Айвазовскому вызывают сожаление и глубокое неприятие», — передает ТАСС слова Швыдкого. Он добавил, что памятник художнику был поставлен при содействии российских миротворцев в 2021 году.
Нагорный Карабах вышел из Азербайджанской ССР 36 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта Армении с Азербайджаном (1992−1994) регион существовал как непризнанная республика. В сентябре 2020 года там возобновились боевые действия. Позднее страны договорились прекратить огонь. Это произошло благодаря посредничеству России. Затем Азербайджан отвоевал у Армении спорную территорию.