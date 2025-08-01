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Швыдкой: демонтаж памятника Айвазовскому в Карабахе вызывает сожаление

В Нагорном Карабахе Азербайджан снес памятник русскому художнику Ивану Айвазовскому. Сожаление об этом высказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Швыдкой раскритиковал снос памятника.

В Нагорном Карабахе Азербайджан снес памятник русскому художнику Ивану Айвазовскому. Сожаление об этом высказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Действия азербайджанской стороны по демонтажу в Карабахе памятника Айвазовскому вызывают сожаление и глубокое неприятие», — передает ТАСС слова Швыдкого. Он добавил, что памятник художнику был поставлен при содействии российских миротворцев в 2021 году.

Нагорный Карабах вышел из Азербайджанской ССР 36 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта Армении с Азербайджаном (1992−1994) регион существовал как непризнанная республика. В сентябре 2020 года там возобновились боевые действия. Позднее страны договорились прекратить огонь. Это произошло благодаря посредничеству России. Затем Азербайджан отвоевал у Армении спорную территорию.