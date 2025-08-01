Швыдкой: демонтаж памятника Айвазовскому в Карабахе вызывает сожаление

Нагорный Карабах вышел из Азербайджанской ССР 36 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта Армении с Азербайджаном (1992−1994) регион существовал как непризнанная республика. В сентябре 2020 года там возобновились боевые действия. Позднее страны договорились прекратить огонь. Это произошло благодаря посредничеству России. Затем Азербайджан отвоевал у Армении спорную территорию.