Привез в Россию Playboy и основал «Ведомости»: кто такой медиамагнат Дерк Сауэр

В 1975 году Сауэр вместе с единомышленниками создал еженедельный журнал Nieuwe Revu, который стал культовым. Его дерзкий девиз — «секс, новости и рок-н-ролл» — как нельзя лучше отражал дух времени. К 1982 году он возглавил издание, превратив его в один из самых обсуждаемых медиапроектов Нидерландов. Этот опыт стал для Сауэра важной школой, которая позже помогла ему совершить революцию уже на российском медиарынке.