Привез в Россию Playboy и основал «Ведомости»: кто такой медиамагнат Дерк Сауэр

Медиамагнат Дерк Сауэр умер в возрасте 72-х лет.
В возрасте 72 года скончался Дерк Сауэр — нидерландский журналист и издатель, стоявший у истоков деловой российской газеты «Ведомости» и принесший в Россию первые глянцевые журналы, включая Playboy, Cosmopolitan и Esquire. О жизни и карьере медиамагната, который кардинально изменил прессу в нашей стране — в материале URA.RU.
Начало карьеры медиамагната.
Сауэр родился в Амстердаме 31 октября в 1952 году и начал заниматься журналистикой уже в 14 лет, создав газету для молодежного движения. Позже он работал в левых и коммунистических изданиях, а в 19 лет отправился в Северную Ирландию, чтобы освещать конфликт в Белфасте.
Оттуда он вел репортажи о конфликте в Северной Ирландии для радио VPRO и журнала De Groene Amsterdammer. После своих смелых репортажей из Северной Ирландии молодой журналист Сауэр попал в поле зрения нидерландских спецслужб. На протяжении двадцати лет разведка внимательно следила за его деятельностью — настолько неординарной и провокационной казалась его работа властям.
В 1975 году Сауэр вместе с единомышленниками создал еженедельный журнал Nieuwe Revu, который стал культовым. Его дерзкий девиз — «секс, новости и рок-н-ролл» — как нельзя лучше отражал дух времени. К 1982 году он возглавил издание, превратив его в один из самых обсуждаемых медиапроектов Нидерландов. Этот опыт стал для Сауэра важной школой, которая позже помогла ему совершить революцию уже на российском медиарынке.
Дерк Сауэр привез в Россию PlayboyФото: Александр Мамаев © URA.RU.
Как нидерландец Сауэр изменил российские СМИ.
Когда Советский Союз переживал эпоху перестройки, нидерландский журналист Сауэр сделал решительный шаг — переехал в Россию. Это решение не только изменило его жизнь, но и во многом определило будущее российских медиа.
Еще до того, как в нашей стране начал формироваться рынок независимой прессы, Сауэр разглядел его огромный потенциал. Он стал одним из первых западных медиапредпринимателей, кто поверил в возможность создания в России СМИ нового формата.
После падения Берлинской стены Сауэр переехал в Москву, где в 1992 году основал компанию Independent Media. Она стала первым крупным западным издательским домом в России, запустив Moscow Times (признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом) и адаптировав для русской аудитории Cosmopolitan, Playboy, Harpers Bazaar и другие мировые бренды.
В 1999 году он вместе с Financial Times и The Wall Street Journal создал «Ведомости» — первую в России деловую газету международного уровня. В ноябре 2012 года Сауэр стал президентом РБК, а в августе 2015 года его назначили на должность вице-президента группы компаний «Онэксим». В 2015 году из-за закона, запрещающего иностранцам владеть более 20% российских СМИ, Сауэр потерял контроль над «Ведомостями».
Уход из России и последние годы.
После начала СВО Сауэр покинул Россию. Вместе с ним РФ покинули и сотрудники Moscow Times (к этому времени издание перешло в цифровой формат и фокусировалось на русскоязычных материалах). Теперь редакция Moscow Times базируется в Амстердаме — как и редакция телеканала «Дождь» (внесен в реестр СМИ-иноагентов).
До последних дней Сауэр вел колонку в амстердамской газете Het Parool. Его последняя колонка вышла 27 июня. Его сын, журналист Петр Сауэр, написал: «В свои последние дни он просил поблагодарить всех читателей его колонки за поддержку и теплые отзывы».
Сауэр получил серьезные травмы спины в результате крушения парусной яхты в ГрецииФото: Илья Московец © URA.RU.
Причина смерти медиамагната.
В июне 2025 года жизнь известного медиамагната Дерка Сауэра трагически изменилась. Во время отдыха с женой Эллен Вербейк в Греции произошло крушение парусной яхты, в результате которого Сауэр получил тяжелые травмы спины.
После аварии издатель прошел курс лечения сначала в афинских, затем в амстердамских клиниках. Однако, как сообщает нидерландское издание Het Parool, несмотря на усилия врачей, последствия травм оказались слишком серьезными. Сауэр так и не смог оправиться от полученных травм.