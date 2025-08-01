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Над Таганрогом слышны взрывы

В небе над городом Таганрогом (Ростовская область) жители услышали взрывы. Об этом рассказали очевидцы.

Город атаковали дроны.

В небе над городом Таганрогом (Ростовская область) жители услышали взрывы. Об этом рассказали очевидцы.

«Таганрог отбивается от атаки БПЛА. В городе прозвучало около 10 взрывов», — сообщается в telegram-канале «Это Ростов новости».

Ранее в ряде регионов России объявили опасность беспилотной атаки. Предупреждения коснулись Белгородской, Воронежской и Ростовской областей. URA.RU ведет прямую трансляцию по атакам и передает самые свежие обновления касательно отражения налета БПЛА.

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