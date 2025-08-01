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Baza: Таганрог атаковали украинские беспилотники

Город Таганрог Ростовской области атакуют беспилотники ВСУ. Жители сообщили, что слышали около 10 взрывов, написал Telegram-канал Baza.

Город Таганрог Ростовской области атакуют беспилотники ВСУ. Жители сообщили, что слышали около 10 взрывов, написал Telegram-канал Baza.

— По словам местных, к отражению атаки дронов подключены не только системы противовоздушной обороны, но и боевые вертолеты, — говорится в публикации.

В данный момент над городом пока наблюдается затишье, уточняется в посте.

В результате атаки Вооруженных сил Украины на гражданский автомобиль в Пологовском муниципальном округе Запорожской области погибли женщина 1984 года рождения, ее 14-летний сын, а также еще одна женщина 1971 года рождения. Об этом 31 июля сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

30 июля украинский дрон врезался в верхние этажи жилого многоэтажного дома, расположенного на юге Белгорода. В результате украинского БПЛА в здании разбились стекла в окнах и на балконах. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, при атаке ВСУ никто не пострадал.

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