Лавров: Европа погрузилась в русофобский угар

Ранее Сергей Лавров уже заявлял, что Россия будет учитывать милитаризацию Европы во всех сферах своего планирования, отмечая, что действия и заявления лидеров ФРГ, Франции и Великобритании свидетельствуют о забвении уроков истории и попытках противостоять России. Также глава МИД РФ критиковал предложения по отправке войск ЕС на Украину и новые антироссийские санкции, подчеркивая, что от России не исходит угрозы для Европы.