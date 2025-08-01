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Трамп засомневался в эффективности санкций против России

Президент США Дональд Трамп засомневался в эффективности санкций против России. Об этом он на брифинге в Белом доме.

Трамп разочаровался в санкциях против РФ.

Президент США Дональд Трамп засомневался в эффективности санкций против России. Об этом он на брифинге в Белом доме.

«Да, мы можем ввести санкции. Я не думаю, что санкции его (президента РФ Владимира Путина — прим. ред.) беспокоят. Они знают о санкциях. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем», — сказал Дональд Трамп. Его слова передает Fox News.

Ранее Дональд Трамп уже заявлял о возможности введения новых санкций против России, отмечая, что детали решений будут держаться в секрете и обсуждение идет на высоком уровне. Президент США неоднократно выражал недовольство позицией Москвы по украинскому конфликту, а в Кремле подчеркивали, что внимательно следят за заявлениями Вашингтона.

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