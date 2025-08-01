Трамп засомневался в эффективности санкций против России

«Да, мы можем ввести санкции. Я не думаю, что санкции его (президента РФ Владимира Путина — прим. ред.) беспокоят. Они знают о санкциях. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем», — сказал Дональд Трамп. Его слова передает Fox News.