Исполнитель теракта в Крокусе купил билет у спекулянта за час до нападения

В ходе расследования теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» выяснилось, что один из террористов Шамсидин Фаридуни* приобрёл билет на концерт группы «Пикник» у спекулянта всего за час до атаки. За билет он заплатил 7 тысяч рублей наличными. Об этом сообщает РИА «Новости».