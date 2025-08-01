Гладков: В результате обстрелов ВСУ пострадали ещё два мирных жителя

В Белгородской области в результате атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадали два мирных жителя — один в Шебекино, другой на трассе, соединяющей Красную Яругу с Сергиевкой. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.