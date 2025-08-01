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Как Таганрог переживает ночную атаку БПЛА

В ночь на 1 августа жители Таганрога (Ростовская область) стали свидетелями масштабной атаки беспилотников ВСУ. Многочисленные взрывы в небе и работа систем ПВО напугали местных жителей, которые делятся своими переживаниями в соцсетях.

Таганрог переживает ночную атаку БПЛА.

В ночь на 1 августа жители Таганрога (Ростовская область) стали свидетелями масштабной атаки беспилотников ВСУ. Многочисленные взрывы в небе и работа систем ПВО напугали местных жителей, которые делятся своими переживаниями в соцсетях.

«Собаки лают. Центр. Страшно», — пишет один из очевидцев. Другой пользователь добавляет, что чуть выше на улице Карла Либкнехта, один дрон очень близко пролетел, «как будто над домом».

По сообщениям жителей, в небе над городом слышались характерные звуки работы систем противовоздушной обороны. Многие семьи предпочли переждать атаку в наиболее безопасных местах своих домов.

«Сидим всей семьей с собаками в комнате без окон. Молимся», — делится один из горожан. Также жители активно делятся фотографиями котов во время атаки ВСУ.

В районе Простоквашино после серии взрывов местные наблюдали зарево. Один из жителей заявил пролетел беспилотника над Смирновским переулком. На данный момент официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало. Ранее в ряде регионов России объявили опасность беспилотной атаки. Предупреждения коснулись Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

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