Житель Урала убил жену рядом с домом, где они проживали

В четверг Березовский городской суд арестовал до 29 сентября 41-летнего местного жителя Андрея Папста по обвинению в убийстве супруги — тренера по карате. По данным прокуратуры региона, в Березовском 28 июля произошло ДТП с участием обвиняемого, во время осмотра места аварии было установлено, что в автомобиле также находится женщина без признаков жизни. Согласно заключению эксперта, причиной смерти женщины явилась механическая асфиксия. По этому поводу в день аварии свердловская Госавтоинспекция сообщала, что водитель Nissan Leaf потерял контроль над управлением машины, съехал с дороги и столкнулся со столбом линии опоры электропередачи. В СМИ заявляли, что зовут погибшую Алена Папст.