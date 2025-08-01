Житель Урала убил жену рядом с домом, где они проживали

В четверг Березовский городской суд арестовал до 29 сентября 41-летнего местного жителя Андрея Папста по обвинению в убийстве супруги — тренера по карате. По данным прокуратуры региона, в Березовском 28 июля произошло ДТП с участием обвиняемого, во время осмотра места аварии было установлено, что в автомобиле также находится женщина без признаков жизни. Согласно заключению эксперта, причиной смерти женщины явилась механическая асфиксия. По этому поводу в день аварии свердловская Госавтоинспекция сообщала, что водитель Nissan Leaf потерял контроль над управлением машины, съехал с дороги и столкнулся со столбом линии опоры электропередачи. В СМИ заявляли, что зовут погибшую Алена Папст.
«По версии следствия, днем 28 июля в лесном массиве поселка Шиловка Березовского городского округа фигурант из личной неприязни избил, а затем убил свою супругу. Согласно материалам уголовного дела, преступление было совершено недалеко от частного дома, в котором супруги проживали вместе. После убийства обвиняемый переоделся, приехал на место преступления на автомашине, в которую поместил тело супруги, а затем поехал в сторону города Березовского, где на трассе попал в дорожно-транспортное происшествие. В дальнейшем службой скорой помощи подозреваемый был доставлен в больницу», — рассказал Шульга.
«Обвиняемый и его супруга работали тренерами по карате, характеризовались положительно, были оба ранее не судимы, жили недалеко от лесного массива, где случилась трагедия… Первоначально на место ДТП выехали сотрудники ГИБДД, но в ходе дальнейшего разбирательства оказалось, что будет нужна помощь их коллег из уголовного розыска. При общении с оперативниками отдела МВД России “Березовский” гражданин сознался в убийстве супруги», — уточнил журналистам руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.