Путин разрешил ведомственной охране использовать оружие для борьбы с дронами

Путин подписал закон.
Для отражения атак беспилотников ведомственной охране разрешили применять стрелковое оружие. Соответствующий закон утвердил президент РФ Владимир Путин.
«Ведомственная охрана будет получать от Росгвардии боевое стрелковое оружие и патроны к нему. Такое право будет предусмотрено в целях пресечения атак беспилотных аппаратов», — передает ТАСС со ссылкой на документ.
Ранее сообщалось, что российские противодроновые ружья показали высокую эффективность. Благодаря радиоэлектронному оружию подавляются радиосигналы навигационных систем, которые используются для управления беспилотниками.