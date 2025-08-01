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Путин разрешил ведомственной охране использовать оружие для борьбы с дронами

Для отражения атак беспилотников ведомственной охране разрешили применять стрелковое оружие. Соответствующий закон утвердил президент РФ Владимир Путин.

Путин подписал закон.

Для отражения атак беспилотников ведомственной охране разрешили применять стрелковое оружие. Соответствующий закон утвердил президент РФ Владимир Путин.

«Ведомственная охрана будет получать от Росгвардии боевое стрелковое оружие и патроны к нему. Такое право будет предусмотрено в целях пресечения атак беспилотных аппаратов», — передает ТАСС со ссылкой на документ.

Ранее сообщалось, что российские противодроновые ружья показали высокую эффективность. Благодаря радиоэлектронному оружию подавляются радиосигналы навигационных систем, которые используются для управления беспилотниками.