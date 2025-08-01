Создатели Барби-Мадонны и Барби-Мэрилин Монро погибли в ДТП

Марио Пальино и Джанни Гросси основали свою дизайнерскую студию в конце 1990-х годов и регулярно сотрудничали с компанией Mattel, создавая эксклюзивные версии Барби в образах мировых звезд — таких как Мадонна, Шер, Леди Гага, Мэрилин Монро и Сара Джессика Паркер. Их работы пользовались спросом среди коллекционеров по всему миру. Компания Mattel подтвердила гибель партнеров и выразила соболезнования в официальном заявлении.