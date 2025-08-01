Создатели Барби-Мадонны и Барби-Мэрилин Монро погибли в ДТП

В Ломбардии, на автотрассе Турин-Милан, произошла трагическая авария, унесшая жизни известных дизайнеров кукол Барби — 52-летнего Марио Пальино и 55-летнего Джанни Гросси.
По данным итальянских СМИ, ДТП произошло из-за 82-летнего водителя, который по ошибке выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем, в котором находились дизайнеры.
В результате столкновения погибли все участники аварии, включая пожилого водителя, Пальино, Гросси и их 37-летнего попутчика. Единственной выжившей стала 36-летняя женщина, находившаяся на заднем сиденье — её доставили в больницу с травмами.
Марио Пальино и Джанни Гросси основали свою дизайнерскую студию в конце 1990-х годов и регулярно сотрудничали с компанией Mattel, создавая эксклюзивные версии Барби в образах мировых звезд — таких как Мадонна, Шер, Леди Гага, Мэрилин Монро и Сара Джессика Паркер. Их работы пользовались спросом среди коллекционеров по всему миру. Компания Mattel подтвердила гибель партнеров и выразила соболезнования в официальном заявлении.
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