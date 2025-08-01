Трамп выразил сожаление в связи с авиаударами России по Украине

Трамп расстроился из-за ударов России по Украине.
Президент США Дональд Трамп глубоко опечален авиаударами России по территории Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом Доме.
«Я считаю, что действия России очень печалят… Это война Байдена, а не моя», — заявил Трамп. Трансляция велась на YouTube-аккаунте Белого дома.
В Кремле напомнили, что ВС РФ наносят удары только по военным и околовоенным объектам на территории Украины. Атаки по гражданским целям не проводятся, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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