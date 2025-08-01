Жители Таганрога жалуются на отсутствие сирены в момент атаки дронами ВСУ

Горожане не услышали звуки сирен.
Горожане в Таганроге пожаловались, что не слышно сирен во время атаки украинских беспилотников. Об этом жители рассказали в комментариях.
«Сирен нет, не понятно, что происходит. Нет оповещения», — жалуются жители в комментариях под постом в telegram-канале мэра Таганрога Светланы Камбуловой.
В администрацию Таганрога направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее Таганрог атаковали украинские беспилотники в ночь на первое августа. Силы противовоздушной обороны сбивают вражеские дроны, слышны взрывы. В селе Петрушино Ростовской области загорелся дом после атаки БПЛА.