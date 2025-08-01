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Жители Таганрога жалуются на отсутствие сирены в момент атаки дронами ВСУ

Горожане в Таганроге пожаловались, что не слышно сирен во время атаки украинских беспилотников. Об этом жители рассказали в комментариях.

Горожане не услышали звуки сирен.

Горожане в Таганроге пожаловались, что не слышно сирен во время атаки украинских беспилотников. Об этом жители рассказали в комментариях.

«Сирен нет, не понятно, что происходит. Нет оповещения», — жалуются жители в комментариях под постом в telegram-канале мэра Таганрога Светланы Камбуловой.

В администрацию Таганрога направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее Таганрог атаковали украинские беспилотники в ночь на первое августа. Силы противовоздушной обороны сбивают вражеские дроны, слышны взрывы. В селе Петрушино Ростовской области загорелся дом после атаки БПЛА.

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