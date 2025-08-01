Один человек погиб при пожаре в административном здании на западе Москвы

В ночь на пятницу пожарные ликвидировали возгорание в трехэтажном здании на Верейской улице в Москве, сообщили в МЧС России. Во время тушения пожара на втором этаже было обнаружено тело одного погибшего.
По данным ведомства, очаг возгорания находился под кровлей здания. Специалисты вскрыли участок крыши, чтобы полностью потушить огонь.
Ранее в четверг стало известно о пожаре в административном здании на западе столицы. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. Для ликвидации пожара были задействованы 58 сотрудников МЧС и 16 единиц техники.