Жену Макрона обвинили в стигматизации трансгендеров.
Жену президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон обвинили в укреплении стигматизации трансгендерных (принадлежит ЛГБТ, которое признано в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ) людей из-за ее решения судиться с журналистами, распространившими слухи о якобы смене ею пола. Об этом сообщает французское издание Liberation.
«Пытаясь обелить свое имя, она, возможно, сама того не осознавая, способствует укреплению представления о том, что этот слух изначально оскорбителен, и тем самым увековечивает стигматизацию трансгендерных (принадлежит ЛГБТ, которое признано в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в РФ) людей», — говорится в материале Liberation.
Ранее в Москве произошел резонансный инцидент с участием группы трансгендеров, которые пришли в Сретенский монастырь в откровенных нарядах и вели себя вызывающе, что вызвало общественный резонанс и проверку правоохранительных органов. После этого некоторые участники публично извинились, однако обсуждение вопросов, связанных с трансгендерностью, продолжает вызывать споры как во Франции, так и в России.
*Деятельность, связанная с пропагандой смены пола и трансгендерности, запрещена на территории РФ.