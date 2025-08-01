Журналисты обвинили жену Макрона в подстрекательстве к травле ЛГБТ*

Ранее в Москве произошел резонансный инцидент с участием группы трансгендеров, которые пришли в Сретенский монастырь в откровенных нарядах и вели себя вызывающе, что вызвало общественный резонанс и проверку правоохранительных органов. После этого некоторые участники публично извинились, однако обсуждение вопросов, связанных с трансгендерностью, продолжает вызывать споры как во Франции, так и в России.