Масштабная эвакуация части города началась в Тырныаузе в КБР после схода селя

Селевой поток сошел около 16:30 мск, став вторым за последние десять дней. Несколько дней назад в Тырныаузе восстановили поврежденные коммуникации и возобновили подачу воды, а также открыли движение по новой объездной дороге. Сейчас движение транспорта временно остановлено.