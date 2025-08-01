Масштабная эвакуация части города началась в Тырныаузе в КБР после схода селя

В городе Тырныауз (Кабардино-Балкария) стартовала эвакуация значительной части жителей после очередного схода селя. Ранее покинуть свои дома были вынуждены жители домов, расположенных рядом с селепропускным лотком, сообщили в администрации Эльбрусского района.
В муниципалитете призвали жителей микрорайона Герхожан срочно покинуть свои квартиры и направиться в пункт временного размещения, организованный в здании лицея № 1. Жителям рекомендовано взять с собой документы, необходимые лекарства и воду, если это возможно.
Ранее в городе было полностью приостановлено автомобильное движение, а для безопасности граждан рядом с селепропускным лотком создали пункт временного размещения.
МЧС региона обратилось к жителям Кабардино-Балкарии и туристам с просьбой воздержаться от поездок в Эльбрусский район.
Селевой поток сошел около 16:30 мск, став вторым за последние десять дней. Несколько дней назад в Тырныаузе восстановили поврежденные коммуникации и возобновили подачу воды, а также открыли движение по новой объездной дороге. Сейчас движение транспорта временно остановлено.
Напомним, 21 июля из-за схода селя в районе реки Герхожан-Суу был разрушен мост на федеральной трассе, после чего в муниципалитете введён режим чрезвычайной ситуации.