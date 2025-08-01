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У экс-замглавы управления МЧС изъяли шесть квартир

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Мосгорсуд утвердил решение районного суда об изъятии в доход государства 6 квартир, 52 миллиона рублей, нежилого помещения в Сириусе, автомобилей, ценных бумаг и эквивалент стоимости пяти квартир бывшего заместителя начальника управления специальной пожарной охраны МЧС Дмитрия Даудашвили, осужденного на 15 лет в совокупности по двум делам о взятках и хищении с социальными выплатами, следует из документов в распоряжении РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

В конце прошлого года по иску Генпрокуратуры Коптевский районный суд Москвы постановил взыскать в доход государства имущество Даудашвили и его ближайших родственников, которое было получено в собственность незаконным путем.

В его состав вошли ценные бумаги, 52 миллиона рублей, нежилое помещение в 52 квадратных метра в Сириусе, три квартиры в Москве и три квартиры в подмосковных Химках. При этом пять из них сдавались в аренду на протяжении семи лет, суд также взыскал доходы, полученные за сдачу имущества.

Кроме того, в доход государства передан участок, расположенный в Наро-Фоминском районе Подмосковья с домом и нежилыми постройками, а также участок в Павлово-Посадском районе.

В ходе разбирательств также было установлено, что пока Даудашвили занимал свой пост в МЧС, он сдавал две квартиры-студии в Сочи, стометровую квартиру в подмосковном Королеве, а также имел в собственности два автомобиля. Всё указанное он успел продать, однако суд постановил взыскать стоимость данного имущества в денежном эквиваленте на момент продажи.

Часть изъятых объектов была оформлена на его ближайших родственников. Кроме того, у него имелось фирма ООО «Спеццентр Пожзащита», которую он оформил на тещу. Для сокрытия финансов, между компанией и тещей как физлицом было заключено несколько договоров займа, которые истец посчитал фиктивными, указывается в документах. Это было сделано для легализации доходов, на которые позднее приобреталось имущество.

Сам бывший чиновник участвовал в заседании по видео-конференц-связи. Он пояснил, что указанные объекты были куплены им за несколько лет до того, как он занял кресло замруководителя управления МЧС. Он указывал, что в день подписания договоров дарения недвижимости на родственников не мог знать, что в отношении него через месяц будет возбуждено уголовное дело, а через год прокуратура обратится в суд с иском об изъятии этого имущества.

Даудашвили также обратил внимание суда на то, что после увольнения с госслужбы ни он, ни члены его семьи никакие объекты не приобретали.

Тем не менее Мосгорсуд оставил решение районного суда без изменения, теперь оно вступило в силу и спорное имущество будет изъято в доход государства.

В конце апреля Дорогомиловский суд Москвы приговорил Дмитрия Даудашвили к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 63 миллиона рублей по делу о получении взяток. Данный срок был назначен с частичным сложением предыдущего — в декабре Хорошевский суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии за хищение 41,3 миллиона рублей при получении социальных выплат. Вместе с ним суд отправил в колонию трех других бывших сотрудников МЧС на сроки от четырех до шести лет лишения свободы.