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Все исполнители теракта в «Крокусе» находились на территории России незаконно

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Все четверо исполнителей теракта в концертном зале «Крокус сити холл» на момент совершения атаки находились на территории России незаконно, с нарушениями миграционного законодательства. Об этом говорится в материалах уголовного дела, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«На 22 марта 2024 года Фаридуни Шамсидин, Рачабализода Саидакрами находились на территории Российской Федерации в нарушение установленного режима пребывания, выразившегося в отсутствии миграционного учета по месту пребывания после убытия из гостиничного комплекса 6 марта 2024 года», — сказано в материалах.

Также никакой регистрации по месту пребывания не было и у Далерджона Мирзоева. Четвертый террорист, Мухаммадсобир Файзов, также на момент теракта находился в России незаконно, так как у него еще в январе 2024 года закончился срок действия патента.

Теракт в «Крокусе» в подмосковном Красногорске был совершен 22 марта 2024 года. По данным СК, его жертвами стали 149 человек. После теракта четверо исполнителей — Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни — попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву. Позднее были установлены и задержаны и соучастники напавших на концертный зал. По версии следствия, они все входили в структурное подразделение «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) — «Вилаят Хорасан».