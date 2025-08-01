США произведут для Украины ракет на миллиарды долларов

Ранее Германия и Норвегия договорились закупить для Украины американское оружие и построить две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot. Решение о вооружении украинской армии было принято на фоне прекращения финансовой поддержки от Евросоюза, вызванного вступлением в силу закона об антикоррупционном бюро.