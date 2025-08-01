В Чите силовики предотвратили массовую драку в ночном клубе

В ночном клубе Читы произошел конфликт. Как сообщает ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии по Забайкальскому краю, к их приезду в заведении дрались двое мужчин.
— Чтобы избежать массовую драку, администратор нажал кнопку экстренного вызова полиции. Через несколько минут приехали сотрудники вневедомственной охраны, — рассказали в ведомстве.
Зачинщики конфликта не реагировали на замечания росгвардейцев. Поэтому они начали их разнимать силой. В связи с произошедшим оба участника драки были доставлены в полицейский участок для дальнейших разбирательств.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Бурятии мужчину заключили под стражу за похищение дальнобойщика.