Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Чите силовики предотвратили массовую драку в ночном клубе

Администратор нажал на кнопку экстренного вызова полиции.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В ночном клубе Читы произошел конфликт. Как сообщает ChitaMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии по Забайкальскому краю, к их приезду в заведении дрались двое мужчин.

— Чтобы избежать массовую драку, администратор нажал кнопку экстренного вызова полиции. Через несколько минут приехали сотрудники вневедомственной охраны, — рассказали в ведомстве.

Зачинщики конфликта не реагировали на замечания росгвардейцев. Поэтому они начали их разнимать силой. В связи с произошедшим оба участника драки были доставлены в полицейский участок для дальнейших разбирательств.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Бурятии мужчину заключили под стражу за похищение дальнобойщика.