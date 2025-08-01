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Террористы из «Крокуса» скрылись с места теракта по одной причине

Террористы, которые напали на «Крокус сити холл», могли бы погубить еще больше жизней, если бы у них не заклинило оружие.

Террористы, которые напали на «Крокус сити холл», могли бы погубить еще больше жизней, если бы у них не заклинило оружие. Поэтому они поспешили скрыться с места массового расстрела, сообщает ТАСС.

«Они скрылись из концертного зала в связи с тем, что испугались того, что оружие заклинило и осталось мало патронов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что трое преступников были вооружены автоматами Калашникова. У четвертого исполнителя теракта был рюкзак с патронами. Отмечается, что во время стрельбы два автомата заклинило. Оружие было выброшено в холле. От третьего террористы избавились в Брянской области, когда двигались в сторону украинской границы.

«МК» писал, что один из нападавших на «Крокус» умышленно совершил наезд на семью из четырех человек, переходившую дорогу по пешеходному переходу.