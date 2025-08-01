Террористы из «Крокуса» скрылись с места теракта по одной причине

Террористы, которые напали на «Крокус сити холл», могли бы погубить еще больше жизней, если бы у них не заклинило оружие. Поэтому они поспешили скрыться с места массового расстрела, сообщает ТАСС.
«Они скрылись из концертного зала в связи с тем, что испугались того, что оружие заклинило и осталось мало патронов», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что трое преступников были вооружены автоматами Калашникова. У четвертого исполнителя теракта был рюкзак с патронами. Отмечается, что во время стрельбы два автомата заклинило. Оружие было выброшено в холле. От третьего террористы избавились в Брянской области, когда двигались в сторону украинской границы.
«МК» писал, что один из нападавших на «Крокус» умышленно совершил наезд на семью из четырех человек, переходившую дорогу по пешеходному переходу.