Террористы из «Крокуса» скрылись с места теракта по одной причине

Ранее сообщалось, что трое преступников были вооружены автоматами Калашникова. У четвертого исполнителя теракта был рюкзак с патронами. Отмечается, что во время стрельбы два автомата заклинило. Оружие было выброшено в холле. От третьего террористы избавились в Брянской области, когда двигались в сторону украинской границы.