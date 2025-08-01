Следствие раскрыло, почему боевики ушли из «Крокуса» перед поджогом

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта 2024 года — тогда, по данным следствия, исполнители были вооружены тремя автоматами Калашникова, пистолетом Макарова, четырьмя ножами и имели при себе не менее 1 381 патрона и средства для поджога. Организация теракта, по версии следствия, велась при поддержке ячеек запрещенной в РФ группировки «Вилаят Хорасан» и при участии граждан Таджикистана, которым предоставляли финансирование, жилье и оружие.