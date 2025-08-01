Суд закрыл свердловский лагерь, где нелегально отдыхали дети

В ходе проверки были выявлены нарушения: для питья и водоснабжения использовалась скважина, которая не имела санитарно-эпидемиологического заключения; не проводился лабораторный контроль качества воды и почвы; не проводился ремонт и дезинфекция дворовых уборных; не вывозились жидкие бытовые отходы. Также не соблюдались требования к проведению дезинфекционных мероприятий в жилых корпусах.