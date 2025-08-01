Суд закрыл свердловский лагерь, где нелегально отдыхали дети

Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
В ходе проверки выяснилось, что ИП Бучина К. А. организовала отдых детей без санитарно-эпидемиологического заключения. Индивидуальный предприниматель не проинформировала Роспотребнадзор о планируемой организации отдыха и досуга детей. Поэтому специалисты не оценили условия нахождения несовершеннолетних.
В ходе проверки были выявлены нарушения: для питья и водоснабжения использовалась скважина, которая не имела санитарно-эпидемиологического заключения; не проводился лабораторный контроль качества воды и почвы; не проводился ремонт и дезинфекция дворовых уборных; не вывозились жидкие бытовые отходы. Также не соблюдались требования к проведению дезинфекционных мероприятий в жилых корпусах.
26 июля был составлен протокол о временном запрете деятельности ИП Бучиной К. А. на объекте СТК «Песчаное». Суд приостановил деятельность лагеря.
«МК-Урал» ранее писал, что в СТК «Песчаное» массово отравились дети. После этого в лагере прошла проверка, в ходе которой выявили многочисленные нарушения.