Стало известно, почему террористы покинули «Крокус»: дело в оружии

Террористы, расстрелявшие людей в «Крокус сити холл» в Подмосковье, ушли из концертного зала потому, что у них возникли проблемы с оружием. Автоматы Калашникова, которыми были вооружены преступники, заклинило. Также у них осталось мало патронов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на материалы дела.
«Они скрылись из концертного зала в связи с тем, что испугались того, что оружие заклинило и осталось мало патронов», — сказано в одном из документов.
Сообщается, что исполнители теракта выбросили два из трёх имевшихся у них автоматов, когда покидали здание, а третий — в Брянской области, когда пытались прорваться к украинской границе.
Напомним, всего в деле о нападении на концертный зал в «Крокус сити холле» участвуют 27 фигурантов, из которых 19 — исполнители и соучастники теракта.
Трагедия произошла 22 марта 2024 года. Четверо террористов открыли огонь по зрителям концерта группы «Пикник». В результате погибли не менее 149 человек, сотни получили ранения.