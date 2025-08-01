Стало известно, почему террористы покинули «Крокус»: дело в оружии

Террористы, расстрелявшие людей в «Крокус сити холл» в Подмосковье, ушли из концертного зала потому, что у них возникли проблемы с оружием. Автоматы Калашникова, которыми были вооружены преступники, заклинило. Также у них осталось мало патронов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на материалы дела.