У экс-замглавы управления МЧС изъяли шесть квартир

Московский городской суд оставил без изменений решение районного суда о передаче в доход государства шести квартир, 52 миллионов рублей, нежилого помещения в Сириусе, автомобилей, ценных бумаг и стоимости пяти квартир бывшего заместителя начальника управления специальной пожарной охраны МЧС Дмитрия Даудашвили. Он был осуждён на 15 лет по делам о взятках и хищениях с социальными выплатами.
Ранее Коптевский районный суд Москвы постановил взыскать имущество Даудашвили и его близких родственников, приобретённое незаконным путём. В списке изымаемого имущества — ценные бумаги, три квартиры в Москве, три в Химках, нежилое помещение площадью 52 кв. м в Сириусе, а также участки с домом и постройками в Подмосковье. Пять квартир сдавались в аренду, суд взыскал доходы от их эксплуатации за семь лет.
Кроме того, установлено, что во время службы в МЧС Даудашвили владел двумя квартирами-студиями в Сочи, большой квартирой в Королёве и двумя автомобилями, которые он успел продать. Суд обязал возместить стоимость этого имущества в денежном эквиваленте на момент продажи.
Часть объектов была оформлена на родственников, а фирма экс-чиновника зарегистрирована на тещу — для сокрытия доходов между ними заключались фиктивные договоры займа. Сам Даудашвили участвовал в заседании по видеосвязи и утверждал, что имущество приобретено до его работы в МЧС и что после увольнения ни он, ни семья не покупали недвижимость.
Ранее в апреле Дорогомиловский суд приговорил Даудашвили к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 63 миллиона рублей за взятки, а в декабре Хорошевский суд назначил ему 8 лет за хищение социальных выплат. Вместе с ним осуждены ещё три бывших сотрудника МЧС на сроки от 4 до 6 лет. Теперь решение о конфискации вступило в силу.