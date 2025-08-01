У экс-замглавы управления МЧС изъяли шесть квартир

Часть объектов была оформлена на родственников, а фирма экс-чиновника зарегистрирована на тещу — для сокрытия доходов между ними заключались фиктивные договоры займа. Сам Даудашвили участвовал в заседании по видеосвязи и утверждал, что имущество приобретено до его работы в МЧС и что после увольнения ни он, ни семья не покупали недвижимость.