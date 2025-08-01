ТАСС: Террористы скрылись из «Крокуса», потому что у них заклинило оружие

Исполнители теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» покинули его, потому что у них заклинило оружие. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на материалы дела.
Уточняется, что трое нападавших были вооружены автоматами Калашникова, еще один — нес рюкзак с патронами. Во время теракта два автомата заклинило, их вместе с рюкзаком террористы выбросили, выйдя в холл, когда покидали здание.
Третий автомат преступники выбросили по дороге в Брянской области, когда ехали к украинской границе, сказано в статье.
Один из исполнителей террористического акта в «Крокус Сити Холле» приобрел у спекулянта билет на концерт группы «Пикник» всего за час до нападения, говорится в материалах дела. Следователи опросили билетного спекулянта, о котором идет речь.
Трагедия произошла 22 марта 2024 года: несколько террористов ворвались в здание «Крокус Сити Холла», после чего стали расстреливать всех находившихся внутри людей. В результате произошедшего погибли 145 человек. Подробнее об ужасной трагедии — в материале «Вечерней Москвы».