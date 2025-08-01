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В Таганроге загорелся жилой многоэтажный дом

В Таганроге пожар в многоэтажном доме на улице Дзержинского. Об этом сообщают местные соцсети.

На месте пожара в Таганроге работают экстренные службы.

В Таганроге пожар в многоэтажном доме на улице Дзержинского. Об этом сообщают местные соцсети.

«В Таганроге загорелся жилой многоэтажный дом на улице Дзержинского 152/4. На месте работают экстренные службы», — сообщает telegram-канал «ЧП Таганрог».

Отмечается, что причины возгорания устанавливаются. О пострадавших не сообщается.

Этой ночью Таганрог подвергся атаке украинских дронов. По данным местных жителей, в небе над городом работали системы ПВО, сбивавшие вражеские БПЛА. Многочисленные взрывы напугали местных жителей.

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