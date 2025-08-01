Штаб Клинтон пытался обвинить Трампа в сговоре с РФ

Ранее Клинтон заявила, что российские хакеры, «подстрекаемые» Трампом, в период выборов делали все, чтобы найти на нее компромат на ее личном сервере. Так она прокомментировала вскрывшиеся факты использования личной электронной почты для секретной служебной переписки.