Штаб Клинтон пытался обвинить Трампа в сговоре с РФ

Клинтон сфабриковала ложь в адрес соперника по выборам.
В США на выборах 2016 года штаб кандидата в президенты Хиллари Клинтон безосновательно пытался обвинить своего соперника Дональда Трампа в сговоре с Россией. Об этом рассказал директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател.
«Кампания Клинтон замышляла “подставить” Трампа и сфабриковать фальшивку о его сговоре с Россией во время президентских выборов», — написал Пател в соцсети. Он добавил, что готов показать рассекреченные документы американскому народу.
Ранее Клинтон заявила, что российские хакеры, «подстрекаемые» Трампом, в период выборов делали все, чтобы найти на нее компромат на ее личном сервере. Так она прокомментировала вскрывшиеся факты использования личной электронной почты для секретной служебной переписки.