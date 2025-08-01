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Трех человек осудили в Приангарье за мошенничество с соцвыплатами и миграцию

Двух мужчин и женщину осудили в Усолье за незаконную миграцию и мошенничество с соцвыплатами.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Freepik

Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

В 2020 году 49-летний мужчина, гражданин РФ, вступил в сговор с мужчиной и женщиной, у которых гражданства России не было. Эта пара состояла в браке. Усольчанин установил отцовство над новорожденным сыном пары, в свете чего женщина и ее четверо детей получили бессрочный вид на жительство.

В марте 2023 года женщина обратилась за пособиями по уходу за ребенком и единовременным пособием при рождении ребенка. В апреле 2023 года она оформила пособия на четверых детей и по февраль 2025 года получила более 1,3 миллиона рублей.

Мошенничество выявлено сотрудниками УФСБ России по Иркутской области.

Суд назначил мужу с женой и усольчанину по 5 лет и 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 10 месяцев и 4 года.