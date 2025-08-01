Трех человек осудили в Приангарье за мошенничество с соцвыплатами и миграцию

В 2020 году 49-летний мужчина, гражданин РФ, вступил в сговор с мужчиной и женщиной, у которых гражданства России не было. Эта пара состояла в браке. Усольчанин установил отцовство над новорожденным сыном пары, в свете чего женщина и ее четверо детей получили бессрочный вид на жительство.