Южная Корея и США договорились разоружить КНДР

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что мировые державы не рассматривают военное вмешательство против КНДР из-за ее ядерного потенциала, а США, Южная Корея и Япония продолжают укреплять военную инфраструктуру в регионе. Российская сторона подчеркивает опасность формирования антикорейских коалиций и отмечает регулярные контакты между руководством РФ и КНДР.