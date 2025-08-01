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Южная Корея и США договорились разоружить КНДР

Южная Корея вместе с США планирует полностью избавить КНДР от ядерного оружия. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Южной Кореи.

Министр Южной Кореи договорился с Марко Рубио о поддерживании совместной обороноспособности.

Южная Корея вместе с США планирует полностью избавить КНДР от ядерного оружия. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Южной Кореи.

«Министр [Южной Кореи, Чо Хен] и госсекретарь [США, Марко Рубио] договорились твердо придерживаться цели, состоящей в полной денуклеаризации Северной Кореи», — заявили в Министерстве. Информацию приводит ТАСС. Также в министерстве отметили, что США и РК будут поддерживать совместную обороноспособность.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что мировые державы не рассматривают военное вмешательство против КНДР из-за ее ядерного потенциала, а США, Южная Корея и Япония продолжают укреплять военную инфраструктуру в регионе. Российская сторона подчеркивает опасность формирования антикорейских коалиций и отмечает регулярные контакты между руководством РФ и КНДР.

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