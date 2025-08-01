В Назаровском районе утонул 15-летний подросток

Четверо несовершеннолетних юношей пришли купаться на реку. Один из них не умел плавать, но почему-то отошел от берега на глубину. И стал тонуть. Товарищи попытались его спасти, однако он резко скрылся под водой. Плюс ситуация осложнялась сильным течением реки.