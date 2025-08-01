В Назаровском районе утонул 15-летний подросток. Следственный комитет проводит доследственную проверку. Предварительно установлено, что трагедия произошла накануне, 31 июля, вечером — на реке Чулым, в окрестностях деревни Верхняя Чулымка.
Четверо несовершеннолетних юношей пришли купаться на реку. Один из них не умел плавать, но почему-то отошел от берега на глубину. И стал тонуть. Товарищи попытались его спасти, однако он резко скрылся под водой. Плюс ситуация осложнялась сильным течением реки.
Тело пока не найдено, спасатели работают на месте, проверяют акваторию ниже по течению, прибрежную линию.
— Следственный комитет в очередной раз призывает взрослых лиц быть бдительнее и осуществлять более тщательный контроль за досугом детей, — призывают в ведомстве.