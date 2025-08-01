Berliner Zeitung: Россию ждут в Африке, Франция ушла с позором

Ранее Франция уже столкнулась с дефицитом ядерного топлива из-за приостановки сотрудничества с Россией и обострения отношений с Нигером и Буркина-Фасо, что вынудило ее искать альтернативные источники, включая Украину. Евросоюз, стремясь отказаться от российского ядерного топлива к 2030 году, уже закупает уран в других странах, однако эти поставки обходятся дороже и сопровождаются трудностями с утилизацией отходов.