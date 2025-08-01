Во Владивостоке водитель сбил 12-летнего мальчика и скрылся

Во Владивостоке полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием ребёнка. Инцидент произошёл 27 июля во дворе жилого дома № 279А по улице Калинина. Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, сбил 12-летнего мальчика, который шёл по придомовой территории. После этого правонарушитель скрылся с места аварии, не оказав помощи пострадавшему, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.