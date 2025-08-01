Во Владивостоке водитель сбил 12-летнего мальчика и скрылся

Во Владивостоке полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием ребёнка. Инцидент произошёл 27 июля во дворе жилого дома № 279А по улице Калинина. Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, сбил 12-летнего мальчика, который шёл по придомовой территории. После этого правонарушитель скрылся с места аварии, не оказав помощи пострадавшему, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморью.
В результате происшествия ребёнок получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение.
По факту ДТП возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью) и по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места аварии).
Назначены специализированные исследования, их результаты повлияют на окончательное процессуальное решение. Ведётся установление личности нарушителя.
Напомним, в Дальнереченском районе Приморья ведётся проверка по факту ДТП, в котором пострадал ребёнок 2020 года рождения. Инцидент произошёл 31 июля возле села Веденка — водитель автомобиля Nissan Note, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил несовершеннолетнего, внезапно выбежавшего на проезжую часть без сопровождения взрослых.