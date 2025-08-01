Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Комсомольчанин угнал из больницы машину скорой помощи

Инцидент произошел в Ленинградской области. 23-летний уроженец Комсомольска-на-Амуре угнал автомобиль скорой помощи с территории медучреждения в городе Мурино.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: РИА "Новости"

Угонщика задержали спустя полчаса — к этому времени он успел повредить транспортное средство.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении ТС без цели хищения.