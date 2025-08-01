Комсомольчанин угнал из больницы машину скорой помощи

Угонщика задержали спустя полчаса — к этому времени он успел повредить транспортное средство.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении ТС без цели хищения.
Инцидент произошел в Ленинградской области. 23-летний уроженец Комсомольска-на-Амуре угнал автомобиль скорой помощи с территории медучреждения в городе Мурино.
Угонщика задержали спустя полчаса — к этому времени он успел повредить транспортное средство.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении ТС без цели хищения.