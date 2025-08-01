Пропавшую в Белом море российскую туристку нашли погибшей

Спасатели нашли без признаков жизни участницу туристического сплава по Белому морю на территории Карелии, сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС региона.
Всего в группе было четверо путешественников, из которых троих продолжают искать. Ранее на острове Варбалуда нашли тело одного из мужчин, еще один человек числится пропавшим.
20 июля МЧС начало поиски туристов, которые сплавлялись на байдарках от архипелага Кузова в Карелии до Соловецких островов в Архангельской области. Для поиска задействован вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра.
Ранее турист погиб от укуса змеи на острове Рейнеке в Приморье.