Дикие крысы начали нападать на жителей Владивостока

В telegram-чате главы города Константина Шестакова местная жительница пишет, что 30 июля около 21:30 на неё и её ребёнка напала дикая крыса на площади по улице Адмирала Фокина — бывшем троллейбусном кольце, около Центра поддержки предпринимателей Приморья. К счастью, обошлось без укусов, и обращения в травматологический пункт за вакциной от бешенства, которой нет, женщине и ребёнку не потребовалась. Тем не менее местная жительница просит у городской администрации разъяснений, почему проблема с крысами остаётся нерешённой.