Дикие крысы начали нападать на жителей Владивостока

В telegram-чате главы города Константина Шестакова местная жительница пишет, что 30 июля около 21:30 на неё и её ребёнка напала дикая крыса на площади по улице Адмирала Фокина — бывшем троллейбусном кольце, около Центра поддержки предпринимателей Приморья. К счастью, обошлось без укусов, и обращения в травматологический пункт за вакциной от бешенства, которой нет, женщине и ребёнку не потребовалась. Тем не менее местная жительница просит у городской администрации разъяснений, почему проблема с крысами остаётся нерешённой.
От МЦУ Владивостока последовал ответ, что 27 июля 2025 года «в районе площади Адмирала Фокина» была проведена дератизация «с использованием сертифицированных препаратов, разрешённых к применению в РФ и безопасных для людей и домашних животных», и в течение двух недель дератизацию осуществят повторно. Женщина возражает, что, проживая на улице Адмирала Фокина, не видела во дворе своего дома специалистов, раскладывающих отравленные приманки, зато крысы по всей улице, в том числе во внутренних двориках «Миллионки» и на «Арбате», по-прежнему бегают.
По мнению заявительницы, используемые средства дератизации неэффективны, нерегулярность вывоза бытовых отходов с улицы понижает эффективность ещё сильнее. Так как мусор на придомовые площадки накопления отходов подбрасывают предприниматели, не желая заключать собственные договоры с «Приморским экологическим оператором», подрядчики оператора, работая по утверждённому графику, не успевают забирать все излишки отходов, которых от бизнеса остаётся больше, чем от самих жильцов. А скопления отходов являются благоприятной средой для грызунов-паразитов.
В комментариях к высказыванию женщины о необходимости изменить подход к борьбе с дикими крысами ещё одна жительница города отмечает, что в прошлом году случай укуса человека крысой уже был, пострадавшему потребовался длительный курс инъекций препарата от бешенства.