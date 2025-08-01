Заклинившее оружие заставило террористов срочно покинуть «Крокус Сити Холл»

Ранее стало известно, что исполнитель теракта в «Крокусе» купил билет у спекулянта за час до нападения. Согласно материалам дела, Шамсидин Фаридуни* прибыл на место будущего преступления, провёл разведку и сообщил своим соучастникам о необходимости прибыть в концертный зал. В 18:35 они подъехали к «Крокусу» на автомобиле Renault и провели время в одном из кафе, прежде чем Фаридуни* купил билет.