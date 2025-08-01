Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заклинившее оружие заставило террористов срочно покинуть «Крокус Сити Холл»

Исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» были вынуждены покинуть помещение после того, как у них заклинило оружие. Об этом ТАСС сообщили источники, ссылаясь на материалы дела.

Источник: Life.ru

Трое террористов были вооружены автоматами Калашникова, четвёртый нёс рюкзак с патронами. В процессе нападения два автомата заклинили, и террористы, испугавшись нехватки боеприпасов, выбросили их вместе с рюкзаком, покидая здание. От третьего автомата они избавились по дороге в Брянской области, когда пытались выбраться к украинской границе.

Ранее стало известно, что исполнитель теракта в «Крокусе» купил билет у спекулянта за час до нападения. Согласно материалам дела, Шамсидин Фаридуни* прибыл на место будущего преступления, провёл разведку и сообщил своим соучастникам о необходимости прибыть в концертный зал. В 18:35 они подъехали к «Крокусу» на автомобиле Renault и провели время в одном из кафе, прежде чем Фаридуни* купил билет.

* Включён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.