Парусная яхта затонула в Амурском лимане в Хабаровском крае

Инцидент произошел 31 июля. Яхта, на борту которой находилось шесть человек, проходила сложный участок пути и села на мель. При этом она получила серьезные повреждения киля, мачты и руля и стала тонуть. Проходивший мимо танкер получил сигнал бедствия, забрал экипаж и доставил на берег. Люди не пострадали, яхта затонула.