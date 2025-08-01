Парусная яхта затонула в Амурском лимане в Хабаровском крае

На севере Амурского лимана ближе к Николаевску-на-Амуре во время речной прогулки затонула парусная яхта, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Инцидент произошел 31 июля. Яхта, на борту которой находилось шесть человек, проходила сложный участок пути и села на мель. При этом она получила серьезные повреждения киля, мачты и руля и стала тонуть. Проходивший мимо танкер получил сигнал бедствия, забрал экипаж и доставил на берег. Люди не пострадали, яхта затонула.
— Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего и контролирует ход доследственной проверки по ст. 263 УК РФ, — сообщила старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Елена Красноярова.
Напомним, ранее в Амурском районе два человека погибли при столкновении двух катеров.