Число погибших в результате ливней в Пекине возросло до 44 человек

Число жертв проливных дождей, обрушившихся на Пекин, достигло 44 человек, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление городских властей. Девять человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.
По информации местных органов управления, разрушительные ливни нанесли серьёзный ущерб столице Китая, вызвав масштабные наводнения и оползни. Спасательные службы продолжают поисково-спасательные операции в наиболее пострадавших районах.
Председатель КНР Си Цзиньпин ранее поручил властям всех уровней сосредоточиться на эффективной профилактике стихийных бедствий, а также на оперативной ликвидации последствий непогоды, подчеркнув необходимость защиты жизней и имущества граждан.
Напомним, в середине июля мощные ливни привели к затоплению улиц и станций метрополитена в американском городе Нью-Йорке. Из-за разгула стихии в мегаполисе было приостановлено движение общественного транспорта.