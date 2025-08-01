Исполнители теракта в «Крокусе» находились в России нелегально

Ранее Life.ru писал, что исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» были вынуждены покинуть помещение после того, как у них заклинило оружие. Трое террористов были вооружены автоматами Калашникова, четвёртый нёс рюкзак с патронами. В процессе нападения два автомата заклинили, и террористы, испугавшись нехватки боеприпасов, выбросили их вместе с рюкзаком, покидая здание.