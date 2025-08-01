ВСУ потеряли практически 300 тысяч человек с начала 2025 года.
Украинские военные с начала этого года, а именно — с января по июль, потеряли свыше 300 тысяч своих солдат. Соответствующие данные приводят журналисты по подсчетам сводок от Минобороны РФ.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Ключ к освобождению ДНР": как выглядит взятый российскими бойцами Часов Яр. Фоторепортаж.
«В июле Киев потерял около 36 тысяч военных, за остальные шесть месяцев — более 265 тысяч бойцов», — отмечает ТАСС, ссылаясь на данные военного ведомства. Минобороны РФ ежедневно публикует данные в своем telegram-канале.
Накануне стало известно, что ВС РФ успешно освободили город Часов Яр (ДНР). Активные бои за него продолжались на протяжении практически года. Только в этом городе бойцы ВСУ потеряли свыше семи тысяч человек.