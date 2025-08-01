Лавовый поток может растопить крупнейший ледник на Камчатке

Поток лавы длиной около полутора километров, спускающийся по юго-восточному склону вулкана Ключевской на Камчатке, может привести к таянию одного из крупнейших ледников полуострова — Богдановича. Об этом сообщила сеть природных парков «Вулканы Камчатки» в Telegram.
Ранее сообщалось, что извержение Ключевского сопровождалось выбросом пепла на высоту шести километров после мощного землетрясения на Камчатке. Несмотря на активность вулкана, природный парк оставался открытым для посетителей.
По данным вулканологов, лавовый поток движется в сторону ледника Богдановича, что может вызвать его быстрое таяние и образование грязевых потоков. Также существует риск фреатических взрывов — испарения воды с выбросом пепла на высоту до десяти километров.
Подобная ситуация уже происходила в 2023 году, когда пирокластические потоки с Ключевского вызвали резкое таяние ледников Богдановича и Эрмана. Тогда грязевые потоки повредили трассу между Козыревском и Петропавловском-Камчатским.
Напомним, 31 июля на Камчатке произошло сильнейшее за последние десятилетия землетрясение магнитудой 8,7, из-за чего был объявлен режим ЧС и угроза цунами в регионе. Вулкан Ключевской высотой 4850 метров находится в Усть-Камчатском районе, а его извержение продолжается с апреля этого года.