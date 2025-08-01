Лавовый поток может растопить крупнейший ледник на Камчатке

Напомним, 31 июля на Камчатке произошло сильнейшее за последние десятилетия землетрясение магнитудой 8,7, из-за чего был объявлен режим ЧС и угроза цунами в регионе. Вулкан Ключевской высотой 4850 метров находится в Усть-Камчатском районе, а его извержение продолжается с апреля этого года.