В Северной Осетии предупредили о замедлении интернета

«В республике объявлен режим беспилотной опасности. Возможно замедление мобильного интернета», — написал Меняйло в своем telegram-канале. Он отметил, что оперштаб работает круглосуточно и призвал жителей региона сохранять спокойствие. Руководитель региона также уточнил, что все экстренные службы переведены в повышенную готовность, а жители могут ознакомиться с инструкциями по действиям в нештатных ситуациях на официальных ресурсах республики.