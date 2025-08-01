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В Северной Осетии предупредили о замедлении интернета

Власти Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности на территории республики 1 августа. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем официальном telegram-канале. Он предупредил жителей о возможном замедлении мобильного интернета и призвал горожан сохранять спокойствие.

В Северной Осетии предупредили о возможном замедлении мобильного интернета из-за режима беспилотной опасности.

Власти Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности на территории республики 1 августа. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем официальном telegram-канале. Он предупредил жителей о возможном замедлении мобильного интернета и призвал горожан сохранять спокойствие.

«В республике объявлен режим беспилотной опасности. Возможно замедление мобильного интернета», — написал Меняйло в своем telegram-канале. Он отметил, что оперштаб работает круглосуточно и призвал жителей региона сохранять спокойствие. Руководитель региона также уточнил, что все экстренные службы переведены в повышенную готовность, а жители могут ознакомиться с инструкциями по действиям в нештатных ситуациях на официальных ресурсах республики.

Режим беспилотной опасности в Северной Осетии объявляется не впервые. Ранее власти уже вводили такие меры из-за участившихся атак украинских беспилотников. Интернет в регионе также замедляли накануне.