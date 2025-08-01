Иностранные наемники попытались проникнуть в Херсонскую область по морю

«Англичане, наемники, участвовали в попытке высадки на Тендровскую косу, где были отбиты», — рассказал собеседник РИА Новости. По данным источника журналистов, подготовка и выдвижение группы осуществлялись с территории города Очаков. В операции принимали участие бойцы, прошедшие специальное обучение, среди которых были британские наемники.