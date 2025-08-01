Российский боец 10 дней в одиночку сдерживал наступление ВСУ в Часовом Яре

«У нас героически себя там проявил сотрудник с позывным Асыл. У их группы была задача прикрывать левый фланг для того, чтобы не дать противнику ударить во фланг двухсотой бригады. Асыл 10 дней оборонял данный опорник и не давал противнику пройти во фланг двухсотой бригады», — рассказал Миссионер в разговоре с ТАСС. Причем он добавил, что боец героически держался столько дней без еды и воды.