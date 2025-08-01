NYT: в США предложили дать Украине свыше 50 млрд долларов за счет активов РФ

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что дает России и Украине 10 дней, чтобы решить конфликт. В противном случае он пригрозил санкциями. Однако спустя несколько дней Трамп засомневался в эффективности этих мер. Он косвенно подтвердил, что Россия уже адаптировалась к западному санкционному давлению.