На фоне атаки на Таганрог в Киевской области прогремели взрывы

Атака на Белую Церковь произошла на фоне ночных событий в Ростовской области России, где украинские беспилотники атаковали Таганрог и близлежащие районы. В результате работы российских сил ПВО были сбиты несколько дронов, однако сообщалось о взрывах и возгораниях, в том числе на железнодорожной станции в Сальске и в селе Петрушино.