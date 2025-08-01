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Сотрудник службы охраны ташкентского аэропорта попался на продаже «рабочих мест»

Vaib.uz (Узбекистан. 1 августа). В столице раскрыта очередная схема мошенничества, связанная с трудоустройством.

Как сообщили в СГБ, сотрудник охраны Службы авиационной безопасности международного аэропорта Ташкента был задержан с поличным.

По данным следствия, мужчина пообещал одному из жителей Ташкента устроить его на должность контролёра охраны. При этом он ссылался на якобы имеющихся у него влиятельных знакомых среди руководства аэропорта. За свои «услуги» он потребовал 500 долларов.

Совместная операция Службы государственной безопасности и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями завершилась его задержанием прямо в момент получения оговорённой суммы. Деньги были изъяты в качестве вещественного доказательства.

Как выяснилось в ходе предварительного расследования, это был не единственный случай. Задержанный признался, что успел получить аналогичные суммы — от 500 до 1000 долларов — примерно от десяти граждан, пообещав каждому из них трудоустройство в аэропорту.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 168 (мошенничество) и статье 211 (пособничество во взяточничестве) Уголовного кодекса. Следственные действия продолжаются.

Правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить других пострадавших, которые могли попасться на удочку мошенника.