Сотрудник службы охраны ташкентского аэропорта попался на продаже «рабочих мест»

По данным следствия, мужчина пообещал одному из жителей Ташкента устроить его на должность контролёра охраны. При этом он ссылался на якобы имеющихся у него влиятельных знакомых среди руководства аэропорта. За свои «услуги» он потребовал 500 долларов.