Сотрудник службы охраны ташкентского аэропорта попался на продаже «рабочих мест»

Как сообщили в СГБ, сотрудник охраны Службы авиационной безопасности международного аэропорта Ташкента был задержан с поличным.
По данным следствия, мужчина пообещал одному из жителей Ташкента устроить его на должность контролёра охраны. При этом он ссылался на якобы имеющихся у него влиятельных знакомых среди руководства аэропорта. За свои «услуги» он потребовал 500 долларов.
Совместная операция Службы государственной безопасности и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями завершилась его задержанием прямо в момент получения оговорённой суммы. Деньги были изъяты в качестве вещественного доказательства.
Как выяснилось в ходе предварительного расследования, это был не единственный случай. Задержанный признался, что успел получить аналогичные суммы — от 500 до 1000 долларов — примерно от десяти граждан, пообещав каждому из них трудоустройство в аэропорту.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 168 (мошенничество) и статье 211 (пособничество во взяточничестве) Уголовного кодекса. Следственные действия продолжаются.
Правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить других пострадавших, которые могли попасться на удочку мошенника.